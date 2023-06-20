Норильчан приглашают отпраздновать День молодёжи в Публичной библиотеке

Так, в холле второго этажа развернётся площадка диджеинга. Здесь DJ Jam порадует ребят новыми зажигательными композициями, а у всех желающих будет возможность попробовать свести свой первый трек. Любители видеоигр смогут погрузиться в VR (виртуальную реальность) и сразиться с другими игроками в кибертурнире. Кроме того, организаторы подготовили мастер-класс по нейрографике, квиз «Поп-культура» и игру «Мафия».

В конференц-зале пройдёт музыкальный баттл «Вы орёте великолепно», где участникам нужно будет петь песню и одновременно проходить полосу препятствий. Завершится мероприятие презентацией книжных новинок читального зала.

Телефон для справок: +7(913)503-12-33.