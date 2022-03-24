Норильчан приглашают посетить воркшоп по продвижению туристического бренда в социальных сетях от Павла Макарова
Норильчан приглашают посетить воркшоп по продвижению туристического бренда в социальных сетях от Павла Макарова
Тренинг на тему «Узнаваемый туристический бренд под ключ: упаковка, продвижение, продажа» адресован туристическим компаниям и туроператорам, собственникам travel-бизнеса, маркетологам и PR-менеджерам, которые разрабатывают или запускают авторские туры, а также тем, кто заинтересован в развитии внутреннего и въездного туризма.
Спикером выступит Павел Макаров, автор тревел-проекта «Путешественник в костюме», основатель маркетингового агентства webteg, путешественник, объехавший 77 стран, участник экспедиций в труднодоступные точки России, продвигающий более 70 брендов, в числе которых туркластер «Арктический».
«Я стараюсь в каждой стране изучить изнанку туристического продукта, как с точки зрения бизнеса, так и с позиции клиента. И, конечно, заимствую лучшие механики, инструменты и стратегии, чтобы поделиться с вами», – говорит Павел Макаров.
В программе воркшопа:
- план действий по созданию и развитию туристического бренда и системы продаж;
- рабочие чек-листы и схемы по упаковке бренда, актуальные в 2022 году;
- пошаговые инструкции и механики по привлечению клиентов в сфере туризма;
- готовые стратегии продвижения и позиционирования турпродукта;
- обобщение 20-летнего опыта Павла Макарова в сфере путешествий и вывода на рынок брендов;
- подробный разбор упаковки вашего бизнеса и рекомендации по его улучшению.
Благодаря интенсиву, слушатели:
- научатся упаковке бренда в digital-среде и социальных сетях;
- узнают, как создать сильный узнаваемый бренд;
- поймут, как позиционировать свой бренд на рынке;
- усилят бренд: научатся продвижению через социальные медиа и СМИ;
- отыщут «точки контакта» с целевой аудиторией;
- создадут продающие аккаунты в соцсетях;
- научатся находить свою аудиторию и взаимодействовать с ней;
- узнают, как применять контент-маркетинг и партизанский маркетинг;
- сформулируют стратегию продвижения аккаунта и бизнеса;
- освоят актуальные механики продвижения и рекламный инструментарий;
- познакомятся с известными мировыми кейсами в сфере туризма и секретами их популярности.
Тренинг состоится при поддержке Агентства развития Норильска. Занятия будут проводиться в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж) 28 и 29 марта с 10.00 до 18.00.
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