Норильчан приглашают посетить воркшоп по продвижению туристического бренда в социальных сетях от Павла Макарова

Спикером выступит Павел Макаров, автор тревел-проекта «Путешественник в костюме», основатель маркетингового агентства webteg, путешественник, объехавший 77 стран, участник экспедиций в труднодоступные точки России, продвигающий более 70 брендов, в числе которых туркластер «Арктический».

«Я стараюсь в каждой стране изучить изнанку туристического продукта, как с точки зрения бизнеса, так и с позиции клиента. И, конечно, заимствую лучшие механики, инструменты и стратегии, чтобы поделиться с вами», – говорит Павел Макаров.

В программе воркшопа:

- план действий по созданию и развитию туристического бренда и системы продаж;

- рабочие чек-листы и схемы по упаковке бренда, актуальные в 2022 году;

- пошаговые инструкции и механики по привлечению клиентов в сфере туризма;

- готовые стратегии продвижения и позиционирования турпродукта;

- обобщение 20-летнего опыта Павла Макарова в сфере путешествий и вывода на рынок брендов;

- подробный разбор упаковки вашего бизнеса и рекомендации по его улучшению.

Благодаря интенсиву, слушатели:

- научатся упаковке бренда в digital-среде и социальных сетях;

- узнают, как создать сильный узнаваемый бренд;

- поймут, как позиционировать свой бренд на рынке;

- усилят бренд: научатся продвижению через социальные медиа и СМИ;

- отыщут «точки контакта» с целевой аудиторией;

- создадут продающие аккаунты в соцсетях;

- научатся находить свою аудиторию и взаимодействовать с ней;

- узнают, как применять контент-маркетинг и партизанский маркетинг;

- сформулируют стратегию продвижения аккаунта и бизнеса;

- освоят актуальные механики продвижения и рекламный инструментарий;

- познакомятся с известными мировыми кейсами в сфере туризма и секретами их популярности.

Тренинг состоится при поддержке Агентства развития Норильска. Занятия будут проводиться в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж) 28 и 29 марта с 10.00 до 18.00.

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