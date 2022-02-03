Норильчан приглашают поучаствовать в конкурсе на проектирование Евразийского лунного центра «ГагаринГрад-2050»

Конкурс проводится в преддверии II Гагаринского международного молодёжного форума в рамках IV Евразийской научно-технологической конференции, которая пройдёт в апреле в столице нашей страны. Главная цель мероприятия — создание условий для самореализации молодёжи в научном творчестве в области космонавтики и космической деятельности.

Приём заявок продлится до 9 марта. Заявиться можно по следующим номинациям:

– «Лунная взлётно-посадочная и транспортная инфраструктура»;

– «Инфраструктура для научных исследований и обеспечения связи»;

– «Инфраструктура для обеспечения жизнедеятельности»;

– «Производственная инфраструктура»;

– «Социальная инфраструктура»;

– «Управление городом»;

– «Лунная архитектура (архитектурный план города и центров)»;

– «Лунный центр космической безопасности»;

– «Международное лунное право»;

– «ГагаринГрад-2050» как модель гуманистически-ноосферной космической цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства».

Проект может быть создан одним изобретателем или группой до трёх человек. Заявки принимаются по электронной почте: info@eurasia-hitech.info

Итоги конкурса будут объявлены 12 апреля, в День космонавтики. Победители будут уведомлены о результатах по электронной почте.

Организаторами мероприятия являются: Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, Русское космическое общество, Молодёжная секция Ялтинского цивилизационного клуба, Евразийский центр высоких технологий при поддержке Федерального народного совета, факультета космических исследований МГУ им. М. В. Ломоносова, Российского университета дружбы народов и Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем при содействии Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, «Роскосмоса», Россотрудничества и центра молодёжных инициатив Агентства стратегических инициатив.

Более подробную информацию можно получить по ссылке.