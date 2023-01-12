Норильчан приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор»

Организатором конкурса выступает партия «Единая Россия». Он проходит в рамках реализации партийного проекта «Жители МКД» при содействии федеральных партийных проектов «Школа грамотного потребителя», «Городская среда».

Принять участие можно по нескольким номинациям:

– «Лучшее зимнее мероприятие во дворе» (праздники, культурные и спортивные события);

– «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» (каток, горка, ледовая крепость);

– «Лучшее зимнее оформление двора» (новогодняя елка, ледовые или снеговые фигуры).

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса до 28 февраля. До 15 марта жюри рассмотрит представленные заявки. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование.