Норильчан приглашают принять участие в акции «День государственной электронной услуги»

Акция пройдёт 19 мая в отделе по вопросам миграции Норильского ОМВД. Сотрудники отдела помогут гостям в регистрации на портале «Госуслуги» и в подаче заявлений, а также ответят на все интересующие их вопросы.

Портал «Госуслуги» вмещает в себя широкий спектр услуг. На нём можно записаться к врачу, поставить ребёнка в очередь в детский сад, подать заявление на оформление различных документов, а также оплачивать госпошлины с 30% скидкой.