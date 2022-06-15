Норильчан приглашают принять участие в челлендже «Шагай с пользой»

Активным горожанам предлагают поучаствовать в сборе вторсырья (пластика и макулатуры) и совершать «шаги пользы».

18 июня в 11.00 в креативном пространстве Агентства развития Норильска участники челленджа смогут получить персональные браслеты-шагомеры. Также на площадке партнёры проекта — мастерская «Плавь пластик» и Проектный офис развития Арктики (ПОРА) — расскажут о том, как правильно разделять и сортировать вторсырьё, о тонкостях переработки и осознанном потреблении.

Для участников будет организована выставка, главными экспонатами которой станут разновидности вторсырья и изделия, которые могут быть из него изготовлены.

Победители челленджа будут определены 25 июня на фестивале ПикНик «Город — это мы!». Главный приз — велосипед.

Жюри будет оценивать объёмы собранного пластика, макулатуры и показания шагомера.

А тех, кто будет проявлять активность в сети «ВКонтакте» в течение челленджа, отметят в спецноминациях:

– самая экологичная семья;

– самый юный эколог;

– самое эффектное фото челленджа;

– самый активный экоблогер (за активность в социальных сетях по теме марафона).

Для этого нужно выкладывать фото с хештегами #пикник2022, #пикникнорильск, #шагайспользой и отметкой группы ПикНик «Город — это мы!» в Норильске.

Подробная информация о челлендже «Шагай с пользой» — на официальном сайте и в группе в соцсети «ВКонтакте».