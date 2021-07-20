МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчан приглашают принять участие в фотоконкурсе

Норильчан приглашают принять участие в фотоконкурсе

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Норильчан приглашают принять участие в фотоконкурсе

Норильчан приглашают принять участие в фотоконкурсе

Конкурс посвящён культурному наследию региона и проводится при содействии Туристского информационного центра Красноярского края. Работы рассматриваются в двух номинациях: «Городской пейзаж» и «Пейзаж». Снимки могут быть сделаны как цифровым, так и плёночным фотоаппаратом.

Конкурс проходит в два этапа: на первом этапе, до 6 сентября, участники отправляют свои работы. С 6 по 19 сентября жюри отберёт лучшие фотографии. Имена победителей станут известны не позднее 15 ноября.

Заявку на участие и работу отправляйте на электронную почту photookn@mail.ru. Снимок должен быть в формате jpeg или tif и не менее 1024 пикселей по широкой стороне.

Более подробную информацию можно получить на сайте Центр по сохранению культурного наследия Красноярского края.

Фото из открытых источников
20 июля в 09:30 700
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