Норильчан приглашают принять участие в фотоконкурсе

Конкурс посвящён культурному наследию региона и проводится при содействии Туристского информационного центра Красноярского края. Работы рассматриваются в двух номинациях: «Городской пейзаж» и «Пейзаж». Снимки могут быть сделаны как цифровым, так и плёночным фотоаппаратом.

Конкурс проходит в два этапа: на первом этапе, до 6 сентября, участники отправляют свои работы. С 6 по 19 сентября жюри отберёт лучшие фотографии. Имена победителей станут известны не позднее 15 ноября.

Заявку на участие и работу отправляйте на электронную почту photookn@mail.ru. Снимок должен быть в формате jpeg или tif и не менее 1024 пикселей по широкой стороне.

Более подробную информацию можно получить на сайте Центр по сохранению культурного наследия Красноярского края.