Норильчан приглашают принять участие в Международной премии #МыВместе

Премия учреждена в 2020 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. Её главная цель - признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Премия присуждается в трёх категориях:

– бизнес: представители малого и среднего бизнеса (сюда относятся индивидуальные предприниматели, самозанятые и компании, внесённые в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), а также крупные компании;

– волонтёры: граждане старше 14 лет, занимающиеся добровольческой деятельностью;

– НКО: некоммерческие и общественные организации, а также государственные и муниципальные учреждения, бюджетные казённые учреждения, органы власти федерального и регионального уровня.

Принять участие можно в номинациях «Помощь людям», «Страна возможностей», «Территория для жизни», «Большая перемена», «Здоровье нации», «Лидер социальных изменений», «Медиапроект» и «Ответственный бизнес». А также в спецноминациях — «Партнёрство года», «Волонтёр года», «Человек года».

Заявочный этап продлится до 16 июня. Свои проекты участники могут разместить на платформе dobro.ru в специальном разделе #МыВместе и на официальном сайте премии премия.мывместе.рф.

С 27 июня по 31 июля на региональном этапе по итогам технической экспертизы заявок и защиты проектов будут определены победители, которые пройдут в полуфинал. Этот этап продлится с 29 августа по 2 октября. На нём федеральная экспертная комиссия проведёт оценку видеовизиток участников. С 15 октября по 5 ноября путём народного голосования и заочной оценки проектов членами жюри будут определены победители премии. Награждение состоится с 3 по 5 декабря.

Подробности по ссылке.