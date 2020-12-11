Норильчан приглашают принять участие в обучающей сессии

МКУ «Управление потребительского рынка и услуг» приглашает норильчан на обучающую сессию по теме: «Эффективный руководитель: управленческий цикл». Спикером будет Александр Молчанов, бизнес-тренер компании B&B (Красноярск).

Для регистрации участникам необходимо отправить личную информацию — ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной почты — посредством мессенджера WhatsApp на номер +7-913-526-78-84 или на адрес электронной почты: ShatalovaTA@norilsk-city.ru.

Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных и направить на номер телефона или адрес электронной почты, указанные выше. Форму можно скачать на сайте www.upriu.ru в разделе «Новости и объявления».

Подробную информацию так же можно получить по телефону (3919) 43-71-90 (доб. 2209, 2215, 2213, 2217).