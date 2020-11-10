Норильчан приглашают принять участие в обучающей сессии

Муниципальное казенное учреждение «Управление потребительского рынка и услуг» приглашает норильчан на обучающую сессию по теме: «Выявление потерь, отладка бизнес–процессов и автоматизация в бизнесе».

Обучение будет проходить в онлайн-формате на платформе Zoom. Проведёт сессию Алексей Молчанов - бизнес-тренер компании «B&B» (г. Красноярск). Для всех желающих участие бесплатное.

Для регистрации участникам необходимо направить данные – ФИО, номер телефона, адрес электронной почты – посредством WhatsApp на номер +79135267884 или на адрес электронной почты ShatalovaTA@norilsk-city.ru.

Более подробную информацию можно получить по телефону (3919) 43-71-90 (вн. 2209, 2215, 2213, 2217).

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