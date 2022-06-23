МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчан приглашают принять участие в онлайн-опросе

Норильчан приглашают принять участие в онлайн-опросе

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Норильчан приглашают принять участие в онлайн-опросе

Норильчан приглашают принять участие в онлайн-опросе

Горожанам предлагают оценить деятельность руководителей органов местного самоуправления и предприятий в сферах организации транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог, оказания жилищно-коммунальных услуг.

Пройти опрос можно до конца текущего года. Мероприятие проводится с целью повышения результативности работы руководителей в соответствии с указами президента страны и губернатора Красноярского края.

Принять участие в интернет-опросе «Оценка деятельности руководителей» можно на официальном сайте Норильск.рф и на платформе «Активный гражданин» 24.ag.ru

Фото Витас Бенета
23 июня в 15:22 290
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