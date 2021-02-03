Норильчан приглашают принять участие в V Всероссийском конкурсе «Истрия местного самоуправления»
Норильчан приглашают принять участие в V Всероссийском конкурсе «Истрия местного самоуправления»
Подать конкурсную заявку можно до 31 марта.
Если для вас важна история создания, развития и осуществления местного самоуправления родного края, то этот конкурс для вас. К конкурсу допускаются участники от 12 до 17 лет, в также от 18 до 25 лет, которые могут подать заявку на участие в следующих номинациях:
– видеоролик «Лидеры местного самоуправления»;
– видеоролик «Один день из жизни местного самоуправления»;
– видеоролик «Организация добрососедских отношений»;
– исследование «История местного самоуправления моего края»;
– исследование «Лидеры местного самоуправления» о вкладе отдельных
исторических личностей края (поселения) в развитии местного самоуправления;
– исследование «История местного самоуправления в странах Европы и Азии» (городах побратимах);
– исследование «Самый важный нормативно-правовой акт местного
самоуправления»;
– исследование «Самая яркая страница развития истории местного
самоуправления моего края».
Участники в возрасте от 17 до 25 лет также смогут подготовить описание практик по следующим темам:
– «Общественные слушания в нашем муниципальном образовании — вчера, сегодня и завтра»;
– «Моя практика участия в работе ТОСа (органа территориального общественного самоуправления, уличного комитета)»;
– «Моя практика участия в работе нашего ТСЖ (товарищества собственников жилья), МКД (многоквартирного дома), домкома»;
– «Моя практика участия в работе совета нашего подъезда».
Чтобы подать заявку на участие, необходимо пройти регистрацию на сайте территория-развития.рф в разделе конкурса «Истрия местного самоуправления моего края». Там участники заполняют анкету, а также прикрепляют ссылку на свою работу, которая может быть размещена на любом файлообменном (облачном) сервисе— cloud.mail.ru, disk.yandex.ru и др.
Победители конкурса получат путёвки в Международный детский центр «Артек», а также будут приглашены для прохождения практики в Государственную Думу РФ.
Конкурс проводится по инициативе комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, АНО «Институт развития местных сообществ» и ФГБУН «Институт российской истории Российской академии наук».
Более подробную информацию можно получить у организационного комитета конкурса по номерам: +7 (495) 606-85-31, +7 (926) 878-78-25, Буйчик Александра Димовна.