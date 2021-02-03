Норильчан приглашают принять участие в V Всероссийском конкурсе «Истрия местного самоуправления»

Если для вас важна история создания, развития и осуществления местного самоуправления родного края, то этот конкурс для вас. К конкурсу допускаются участники от 12 до 17 лет, в также от 18 до 25 лет, которые могут подать заявку на участие в следующих номинациях:

– видеоролик «Лидеры местного самоуправления»;

– видеоролик «Один день из жизни местного самоуправления»;

– видеоролик «Организация добрососедских отношений»;

– исследование «История местного самоуправления моего края»;

– исследование «Лидеры местного самоуправления» о вкладе отдельных

исторических личностей края (поселения) в развитии местного самоуправления;

– исследование «История местного самоуправления в странах Европы и Азии» (городах побратимах);

– исследование «Самый важный нормативно-правовой акт местного

самоуправления»;

– исследование «Самая яркая страница развития истории местного

самоуправления моего края».

Участники в возрасте от 17 до 25 лет также смогут подготовить описание практик по следующим темам:

– «Общественные слушания в нашем муниципальном образовании — вчера, сегодня и завтра»;

– «Моя практика участия в работе ТОСа (органа территориального общественного самоуправления, уличного комитета)»;

– «Моя практика участия в работе нашего ТСЖ (товарищества собственников жилья), МКД (многоквартирного дома), домкома»;

– «Моя практика участия в работе совета нашего подъезда».

Чтобы подать заявку на участие, необходимо пройти регистрацию на сайте территория-развития.рф в разделе конкурса «Истрия местного самоуправления моего края». Там участники заполняют анкету, а также прикрепляют ссылку на свою работу, которая может быть размещена на любом файлообменном (облачном) сервисе— cloud.mail.ru, disk.yandex.ru и др.

Победители конкурса получат путёвки в Международный детский центр «Артек», а также будут приглашены для прохождения практики в Государственную Думу РФ.

Конкурс проводится по инициативе комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, АНО «Институт развития местных сообществ» и ФГБУН «Институт российской истории Российской академии наук».

Более подробную информацию можно получить у организационного комитета конкурса по номерам: +7 (495) 606-85-31, +7 (926) 878-78-25, Буйчик Александра Димовна.