Норильчан приглашают принять участие во Всероссийском онкологическом диктанте

Просветительский проект Минздрава России «Всероссийский онкологический диктант» проводится с целью повышения информированности населения об онкологических заболеваниях. Ведь крайне важно быть осведомленным о профилактике и ранней диагностике рака, знать, как действовать, если диагноз всё же поставлен, и понимать: рак — это вызов, но не приговор.

Проект реализуется при поддержке Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ и Ассоциации онкологов России.

На прохождение теста отводится час. По итогам каждый участник получит сертификат и рекомендации от экспертов.

Ответить на вопросы и повысить свою грамотность можно на официальном портале Минздрава России.

Онкодиктант проходит по 28 февраля 2022 года.