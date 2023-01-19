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Норильчан приглашают принять участие во Всероссийском онлайн-форуме приёмных семей

Норильчан приглашают принять участие во Всероссийском онлайн-форуме приёмных семей

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Норильчан приглашают принять участие во Всероссийском онлайн-форуме приёмных семей

Мероприятие пройдёт с 25 по 28 января на площадке интернет-проекта «Усыновите.ру».

Норильчан приглашают принять участие во Всероссийском онлайн-форуме приёмных семей

На форуме рассмотрены актуальные вопросы образования замещающих родителей и кандидатов в опекуны и усыновители. Также участники обсудят вопросы образования детей-сирот, воспитывающихся в приёмных семьях и их профориентация. Кроме того, в рамках Форума пройдёт вебинар специалистов в области психологии, права и медицины по вопросам особенностей семейного воспитания детей-сирот и поддержки замещающих семей.

Более подробно ознакомиться с программой форума и пройти регистрацию можно на сайте «Усыновите.ру» в разделе «Всероссийский форум приёмных семей 2023».

Фото из открытых источников
19 января в 18:18 590
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