Норильчан приглашают присоединиться к благотворительному марафону «Добру быть!»

Главная цель акции - помощь пожилым людям, инвалидам, бездомным и безработным гражданам, многодетным, малообеспеченным и неполным семьям, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Зачастую у них нет возможности приобрести даже товары первой необходимости. Неравнодушные горожане могут поделиться с нуждающимися мукой, крупами, макаронными изделиями, консервами, чаем, сахаром, солью, подсолнечным маслом, сладостями с продолжительным сроком хранения, печеньем. А также стиральным порошком, мылом, средствами личной гигиены и предметами быта.

К участию в марафоне «Добру быть!» приглашаются все желающие: частные лица, организации, коммерческие и муниципальные предприятия.

Марафон продлится до 1 ноября. Каждый житель Норильска может заявить о своём желании помочь по телефонам: 37-52-71 и 37-27-51, а также принести продукты и товары первой необходимости по адресу: г. Норильск, ул. Маслова, 4, кабинет 1-40.