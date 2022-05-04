Норильчан приглашают продемонстрировать свои знания бюджетного процесса

Участникам предстоит разработать проект по представлению информации о бюджете в понятной и доступной форме. К участию приглашаются физические и юридические лица (организации края независимо от формы собственности, отраслевой принадлежности и численности работников). Физлица могут принять участие в следующих номинациях:

– «Бюджет для граждан в картинках»;

– «Лучший видеоролик о бюджете»;

– «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»;

– «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;

– «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

– «Анализ практики развития бюджета для граждан»;

– «Бюджет и чрезвычайные ситуации».

Юридические лица:

– «Лучший проект местного бюджета для граждан»;

– «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;

– «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»;

– «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»;

– «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;

– «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

– «Анализ практики развития бюджета для граждан»;

– «Бюджет и чрезвычайные ситуации».

Заявки принимаются в электронном виде по адресу konkurs@krasfin.ru до 17.00 3 июля.