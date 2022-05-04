Норильчан приглашают продемонстрировать свои знания бюджетного процесса
Норильчан приглашают продемонстрировать свои знания бюджетного процесса
Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами.
Участникам предстоит разработать проект по представлению информации о бюджете в понятной и доступной форме. К участию приглашаются физические и юридические лица (организации края независимо от формы собственности, отраслевой принадлежности и численности работников). Физлица могут принять участие в следующих номинациях:
– «Бюджет для граждан в картинках»;
– «Лучший видеоролик о бюджете»;
– «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»;
– «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;
– «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;
– «Анализ практики развития бюджета для граждан»;
– «Бюджет и чрезвычайные ситуации».
Юридические лица:
– «Лучший проект местного бюджета для граждан»;
– «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;
– «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»;
– «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»;
– «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;
– «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;
– «Анализ практики развития бюджета для граждан»;
– «Бюджет и чрезвычайные ситуации».
Заявки принимаются в электронном виде по адресу konkurs@krasfin.ru до 17.00 3 июля.