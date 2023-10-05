Норильчан приглашают пройти бесплатное экпресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию
Норильчан приглашают пройти бесплатное экпресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – инфекционное хроническое заболевание, передающееся контактным путём, медленно прогрессирующее и характеризующееся поражением иммунной системы с развитием синдрома приобретённого иммунодефицита (СПИД). СПИД – это финальная стадия ВИЧ-инфекции, когда из-за ослабленной иммунной системы человек становится беззащитным перед любыми инфекциями и некоторыми видами рака.
Жителей Норильска и Дудинки приглашают пройти тестирование, чтобы в случае наличия вируса вовремя начать его лечение. Сегодня существует антиретровирусная терапия, благодаря которой образ жизни ВИЧ-инфицированного человека ничуть не отличается от образа жизни здорового. Принимая терапию, человек достигает нулевой вирусной нагрузки, вследствие чего не способен инфицировать других людей, в том числе при незащищённом половом акте.
Экпресс-тестирование пройдёт 10 октября во взрослой поликлинике Таймырской межрайонной больницы (ул. Островского, 14) с 8.00 до 11.00. И 11 октября в Норильской межрайонной поликлинике № 1 (ул. Талнахская, 76) с 8.00 до 11.00.
Во время приёма специалисты центра СПИД проведут консультацию, а также забор крови из пальца. Результат будет известен уже через 10 минут. Тестирование можно пройти конфиденциально.
Дополнительная информация по телефону +7 (391) 226-84-08 – отделение медицинской профилактики.
Профилактическое мероприятие проводит КГАУЗ «Краевой Центр СПИД» совместно с КРООПГИ «Чистый взгляд» в рамках реализации субсидии министерства здравоохранения Красноярского края по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения Красноярского края.