Норильчан приглашают прокачать свои навыки в области программирования

В течение двух дней участники познакомятся с принципами проектирования, усвоят лучшую в этой области программу Rhinoceros. Она особенно популярна, потому что легка в использовании, а также поддерживает более 30 различных форматов, что позволяет использовать её даже как конвертер.

В первый день мероприятия, 23 октября, с 11.00 до 17.00 пройдёт интенсив по 3D-моделированию и цифровому производству «Параметрический дизайн и алгоритмическое моделирование в Rhinoceros+Grasshopper». Принять участие в нём смогут школьники старше 15 лет, а также взрослые. Они познакомятся с цифровыми технологиями производства изделий и с основами параметрического моделирования. Попробуют самостоятельно создать трёхмерную модель и научатся подготавливать их к 3D-печати и лазерной резке.

Для участников более младшего возраста (до 10 лет вместе с родителями) Фаблаб подготовил мастер-класс по пайке, который пройдёт в 11.00, 11.30, 12.00 и 12.30. Юные мейкеры познакомятся с основами схемотехники, научатся работать с паяльной станцией и паять электросхемы. По итогам мастер-класса ребята своими руками создадут светящийся значок.

Во второй день, 24 сентября, с 11.00 до 17.00 для школьников старше 15 лет и взрослых пройдёт интенсив по графическому программированию «Рисуем картины на JavaScript в среде p5.js». Принять в нём участие смогут как новички, так и продвинутые пользователи языка программирования Python. Во время занятия ребята изучат синтаксис Python и Processing. А также сами нарисуют графические элементы, из которых потом соберут картинку с элементами интерактива.

В 11.00 и 12.00 школьники старше 12 лет познакомятся с программами векторного 2D-программирования, такими как CorelDraw и Inkscape, а также с фишками создания сборно-разборных соединений. Узнают о технологии лазерной резки и подготовят макеты деталей, которые вырежут из тонкой фанеры на лазерном станке. Из полученного конструктора они соберут простую игрушку.

SMART WEEKEND пройдёт при поддержке компании «Норникель». Участие бесплатное. Количество мест ограниченно. Запись по телефону 8-913-501-52-55.