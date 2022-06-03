Норильчан приглашают сразиться в битве роботов

На ринг выйдут автономные и пилотируемые модели роботов. Участников поделят на несколько возрастных категорий: 7-13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше. Заявку можно отправить по электронной почте: fablab.nsk@yandex.ru. Организатор соревнований - «Фаблаб-Норильск».

Фестиваль MASTERFEST проводится на грантовые средства благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Дополнительная информация и консультации по телефону 8-906-901-90-85 или по ссылке.