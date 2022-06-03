Норильчан приглашают сразиться в битве роботов
Норильчан приглашают сразиться в битве роботов
Состязание «РОБОСУМО» пройдёт в рамках фестиваля научно-технического творчества MASTERFEST, который состоится 26 июня. Заявки принимаются до 20 июня.
На ринг выйдут автономные и пилотируемые модели роботов. Участников поделят на несколько возрастных категорий: 7-13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше. Заявку можно отправить по электронной почте: fablab.nsk@yandex.ru. Организатор соревнований - «Фаблаб-Норильск».
Фестиваль MASTERFEST проводится на грантовые средства благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».
Дополнительная информация и консультации по телефону 8-906-901-90-85 или по ссылке.