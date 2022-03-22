Норильчан приглашают стать волонтёрами проекта «Формирование комфортной городской среды»

Задача добровольцев — информирование граждан о всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В ряды волонтёров принимаются граждане в возрасте старше 14 лет. Записаться можно до 1 апреля на сайте dobro.ru.

Голосование будет проходить с 15 апреля по 30 мая. В проекте участвуют 25 городских округов и поселений региона. Объекты–победители смогут попасть в перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.

После набора желающих волонтёры пройдут двухнедельное обучение оказанию информационной помощи.