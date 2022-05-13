Норильчан приглашают стать волонтёрами X-WATERS Plateau Putorana — 2022

Этап чемпионата мира по плаванию в открытой воде состоится на плато Путорана во второй раз. Впервые он прошёл в июле прошлого года. Тогда на старт вышли 18 пловцов из Норильска, Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, двое из них — участники Nord Diving Club — отважились проплыть морскую милю (1852 м). В этот раз ожидается 30 участников. Им предстоит покорить озеро, температура воды на поверхности которого обычно едва достигает +5 градусов. Заплывы будут проводиться на дистанции 50, 100, 1000 и 1852 м. Плавательный кэмп разместится на территории усадьбы «Жар. Птица».

Волонтёрам гарантированы уникальный опыт участия в крупном спортивном мероприятии, возможность наравне с организаторами взаимодействовать с участниками заплыва на самых ответственных этапах, яркие положительные эмоции и искренняя благодарность пловцов, которым добровольцы помогут достичь цели.

Обязательные требования: кандидат на момент подачи заявки должен быть не моложе 18 лет и иметь гражданство РФ. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету: https://forms.gle/BHcbUtEQKt2Dz55y6.

Проект X-WATERS Plateau Putorana реализуется при активном участии Агентства развития Норильска и при поддержке компании «Норникель».