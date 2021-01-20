Норильчан приглашают в «Школу краеведов Норильска»

Стать краеведом может каждый, для этого достаточно обратиться в Клуб исследователей Таймыра по адресу: Талнахская, 13-1, в будние дни с 12.00 до 18.00.

Обучение в школе проходит в два этапа. Первый – теория. Ученики слушают интересные лекции по истории Норильска и Таймыра. А на втором этапе слушатели переходят к практике. В подходящий сезон ученики уходят в однодневный поход разной категории сложности, где они применяют полученные знания в природе.

Процесс обучения также включает умение работать с архивом. Это основанное направление краеведа – уметь обращаться с архивными материалами и как по крупицам собирать целую историю.

В заключение участники защищают дипломные работы, проходящие при широкой публике.

За время обучения ученики могут получить полезные и обширные знания. Походы нередко заканчиваются новыми открытиями.