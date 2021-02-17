Норильчан приглашают на показ документальных фильмов

В регионе стартует первый этап фестиваля документальных фильмов «Путешествие по России», который пройдёт с 25 февраля по 5 марта и включает фильмы программы «Русская Арктика и Антарктика». Кинопоказы пройдут более чем на 40 площадках Красноярского края — от Каратузского района до заполярного Норильска. В Норильске, Дудинке и даже в Снежногорске желающие смогут увидеть на больших экранах документальные киноленты о суровых северных территориях и людях, посвятивших жизнь их освоению. Премьерами этого года станут специальный проект Бориса Дворкина «Неизвестные герои Севера», а также новый фильм Ольги Стефановой «Остров Буромского». Помимо кинопоказов организаторы запланировали онлайн-встречу с режиссёрами Алексеем Головковым и Ольгой Стефановой на официальном YouTube-канале «Енисей кино». В Норильске насладиться уникальными кадрами можно будет на следующих площадках: – Кинокомплекс «Родина» (Ленинский пр.,7): предварительно 3 марта в 19.00 — «Северный ветер бывает тёплым», «Остров Буромского», программа «Неизвестные герои Севера»; – МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» (ул. Строителей, 17): 2 марта в 14.30 и 3 марта в 18.30 — «Остров Буромского»; - Публичная библиотека Норильска, (Ленинский пр., 20а): 25 февраля в 15:00 — «Остров Буромского», 27 февраля в 13:00 и 2 марта в 15:00 - «Челюскин. Герои Арктики», «Поход ледореза «Ф. Литке» по великому Северному морскому пути»; - Loft Норильск (пр-д Котульского, 15): 27 февраля в 18.00 и 5 марта в 16.00 — «Арктический рейс», «Северный ветер бывает тёплым»; - Талнахская городская библиотека (ул. Диксона, 9): 26 февраля и 4 марта в 16.00 — «Северный ветер бывает тёплым», «На Северном полюсе»; - Библиотека № 2 (ул. Югославская, 14): 2 марта в 15.00 — «Два океана»; - Библиотека № 1 (ул. Первомайская, 42): 3 марта в 15:00 — «Над Арктикой»; - Библиотека № 10 (Строительная, 2): 5 марта в 16:00 — «Поход ледокола «Садко». Городской центр культуры посёлка Снежногорск (ул. Хантайская Набережная, 10): 25 февраля в 14.00 — документальный фильм «Северный ветер бывает тёплым». Таймырский краеведческий музей в Дудинке (ул. Советская, 30): 26 февраля в 17.00 и 18.20, 27 февраля в 14.00, 14.25 и 15.00, 2 марта в 14.00, 15.30 — «На Северном полюсе», «Остров Буромского», «Арктический рейс», «Поход «Садко», «Над Арктикой», «Победитель льдов», «Челюскин. Герои Арктики», «Два океана» (1933).