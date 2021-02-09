Норильчан приглашают пройти онлайн-курс по Arduino

Arduino — это самая динамично развивающаяся и доступная платформа с низким порогом вхождения, которая доступна как для начинающих и делающих первые шаги в программировании, так и для профессионалов. Фаблаб даёт возможность всем желающим попробовать для себя что-то новое. Это курс о датчиках, моторах, электросхемотехнике, онлайн-эмуляторах, что и куда лучше не подключать и многое другое.

Занятия проходят еженедельно на официальном YouTube-канале «FabLab Норильск» https://www.youtube.com/channel/UCHJK2zRN85F4BgZfWLcQyhA.