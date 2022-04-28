МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчан просят не бросать домашних животных

Норильчан просят не бросать домашних животных

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Норильчан просят не бросать домашних животных

В преддверии сезона летних отпусков экологи города обращают внимание горожан, что в это время на улице нередко оказываются домашние кошки и собаки, которых хозяева не пристроили на время своего отсутствия.

Норильчан просят не бросать домашних животных

Евгения Андреева, главный специалист отдела охраны окружающей среды управления экологии администрации Норильска, говорит, что это круглогодичная проблема, но именно к лету ситуация обостряется.

– Во-первых, это жестоко по отношению к самому животному. Нужно быть ответственным за кошку или собаку, которых вы взяли в дом. Во-вторых, безнадзорное животное может быть опасным для людей. Так что, уезжая в отпуск, заранее подумайте, с кем оставить питомца — у друзей или в ветгостинице, либо берите его с собой на материк, — обращается Евгения к норильчанам.

Жалобы от горожан по поводу появления стай бродячих собак в окрестностях жилых кварталов отрабатывает пункт передержки «Бытовик». Животных отлавливают, помещают в карантин, затем прививают, чипируют и стерилизуют, отмечают в управлении экологии. Муниципальный контракт подразумевает отлов порядка 500 особей в год. Ежегодно в «Бытовик» поступает 30–40 обращений жителей, чаще из Центрального района. Передать их можно либо через ЕДДС по телефону 43-70-57, либо напрямую, позвонив в пункт передержки. «Бытовик» также сотрудничает с волонтёрами, которые стараются раздать потеряшек в добрые руки. Больше везёт кошкам.

– Сейчас число заявок пока не растёт. Но наличие брошенных хозяевами животных всегда очень печально. И если кошкам ещё худо-бедно можно найти другой дом, то собак забирают гораздо реже. К тому же нужно понимать: когда с животным проведут все медицинские манипуляции в «Бытовике», его выпустят обратно на улицу. Постоянное содержание в пункте передержки не предусмотрено, это не питомник. Так что опасность для жителей города сохраняется, об этом также нужно подумать тем, кто не хочет решать судьбу своего питомца, — говорит Евгения Андреева.

Фото из архива «Заполярной правды»
28 апреля в 15:27 460
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