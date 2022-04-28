Норильчан просят не бросать домашних животных

Евгения Андреева, главный специалист отдела охраны окружающей среды управления экологии администрации Норильска, говорит, что это круглогодичная проблема, но именно к лету ситуация обостряется.

– Во-первых, это жестоко по отношению к самому животному. Нужно быть ответственным за кошку или собаку, которых вы взяли в дом. Во-вторых, безнадзорное животное может быть опасным для людей. Так что, уезжая в отпуск, заранее подумайте, с кем оставить питомца — у друзей или в ветгостинице, либо берите его с собой на материк, — обращается Евгения к норильчанам.

Жалобы от горожан по поводу появления стай бродячих собак в окрестностях жилых кварталов отрабатывает пункт передержки «Бытовик». Животных отлавливают, помещают в карантин, затем прививают, чипируют и стерилизуют, отмечают в управлении экологии. Муниципальный контракт подразумевает отлов порядка 500 особей в год. Ежегодно в «Бытовик» поступает 30–40 обращений жителей, чаще из Центрального района. Передать их можно либо через ЕДДС по телефону 43-70-57, либо напрямую, позвонив в пункт передержки. «Бытовик» также сотрудничает с волонтёрами, которые стараются раздать потеряшек в добрые руки. Больше везёт кошкам.

– Сейчас число заявок пока не растёт. Но наличие брошенных хозяевами животных всегда очень печально. И если кошкам ещё худо-бедно можно найти другой дом, то собак забирают гораздо реже. К тому же нужно понимать: когда с животным проведут все медицинские манипуляции в «Бытовике», его выпустят обратно на улицу. Постоянное содержание в пункте передержки не предусмотрено, это не питомник. Так что опасность для жителей города сохраняется, об этом также нужно подумать тем, кто не хочет решать судьбу своего питомца, — говорит Евгения Андреева.