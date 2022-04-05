Норильчан, состоящих на учёте по программе переселения, просят актуализировать свои данные

Управление жилищного фонда администрации города напоминает, что в случае изменения персональных данных - ФИО, паспорт и т.д. - необходимо обратиться в ведомство для их актуализации.

Сделать это можно по адресу: Ленинский пр., 40, корп. 4, каб. 7,8,9, с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и иные документы, подтверждающие изменения в оригиналах и копиях.