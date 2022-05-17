Норильчан в возрасте от 19 до 35 лет приглашают принять участие в опросе на тему ценностных ориентаци
Норильчан в возрасте от 19 до 35 лет приглашают принять участие в опросе на тему ценностных ориентаци
Организатор — Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.
Опрос проводится в рамках проекта «Ежегодный мониторинг ценностных ориентаций современной молодёжи» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Пройти опрос можно до 20 мая по ссылке: https://anketolog.ru/s/628332/B3tIF9le.