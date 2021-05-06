Норильчан ждёт насыщенная программа празднования Великой Победы

В Центральном районе до 10 мая кинотеатр «Родина» показывает фильмы о героях и сражениях Великой Отечественной войны. 8 мая в Городском центре культуры в 12.00 и 16.00 состоится праздничный концерт творческого объединения «Планёрка». 9 мая, в день празднования Великой Победы, в Музее Норильска с 12.00 до 15.00 пройдёт День открытых дверей «Полковой блиндаж». С 14.00 до 16.00 в Центральной библиотеке гостей ждёт традиционная акция «День Победы». В 15.00 в Городском центре культуры состоится концерт «Песни, с которыми мы победили», а в 18.00 концертная программа «Реки войны…».

В Талнахе празднование продлится три дня. 7 мая на втором этаже КДЦ им. В. Высоцкого открывается выставка макетов военных сражений Великой Отечественной. 9 мая в талнахском филиале Музея Норильска с 13.00 до 18.00 пройдёт День открытых дверей. В 13.30 в КДЦ им. В. Высоцкого жителей района приглашают на праздничную программу «Равнение на Победу!». А с 12.00 до 14.00 возле культурно-досугового центра развернётся выставка автомобилей «Боевая единица». 15 мая на сцене КДЦ слушателям представят концертную программу «Песни, с которыми мы победили».

Жителей Кайеркана также ждут яркие выходные. 9 мая в 14.00 в КДЦ «Юбилейный» стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В 15.00 в кинозале пройдёт концертная программа «Великий день! Великая победа!». В фойе первого этажа разместятся фотозона «Да здравствует Великая Победа!» и фотовыставка «Победа в лицах!». 16 мая для жителей района состоится концерт «Песни, с которыми мы победили».