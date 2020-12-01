Норильчанам будут оказаны дополнительные меры соцподдержки

Данные меры поддержки являются инициативой города, потому финансирование на соцподдержку отдельным категориям граждан будет оказано из средств местного бюджета.

В рамках данной программы неработающим гражданам из числа пенсионеров в возрасте 65 лет и старше, почётных доноров, инвалидов, получающих социальную и страховую пенсию, будут частично компенсировать расходы (не более шести тысяч рублей) на зубопротезирование.

Одиноко проживающим ветеранам ВОВ, вдовам умерших (погибших) участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей будет оказана материальная помощь в размере доплаты до 100% стоимости ЖКУ.

Норильчанам в возрасте старше 70 лет к юбилейным датам оказывается материальная помощь. А ветеранам ВОВ положена фиксированная ежемесячная выплата. Неработающие пенсионеры получают ежемесячную фиксированную выплату.

Для малоимущих семей оказывается материальная помощь для оплаты расходов на подготовку к учебному году, школьным выпускным. Также семьи обеспечивают автономными дымовыми извещателями.

Отдельным категориям граждан оказывается материальная помощь на лечение за пределами Норильска, но только по направлению краевого минздрава. Также инвалидам раз в два года в полном размере компенсируется дорого туда и обратно. А детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, положена материальная помощь.

Более подробную информацию по всем льготам и пособиям можно узнать у специалистов МКУ «Управление социальной политики» по телефону 43-71-95.

Депутаты согласовали представленные параметры финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка жителей» на 2021 год. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета при рассмотрении бюджета на ближайшие три года.