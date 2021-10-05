Норильчанам напоминают о необходимости своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД

В 2021 году взнос за квартиру в МКД с лифтом составляет 11,57 рублей/кв.м, в домах без лифтов - 11,13 рублей/кв.м. Окончательная сумма напрямую зависит от площади помещения и рассчитывается по следующей формуле: общая площадь помещения (кв.м) умножается на минимальный размер взноса в рублях за один квадратный метр. Например, если собственник проживает в МКД с лифтом и площадь его квартиры составляет 56,5 кв.м, то ежемесячный платёж составит: 56,6 кв.м * 11,57 рубля = 654,86 рубля.

Не уплачивать взносы за капремонт могут собственники помещений в МКД, признанном аварийным и подлежащим сносу. А также в случае, если администрация города решила изъять земельный участок, на котором расположен МКД, для муниципальных нужд.

Если собственник не своевременно или не в полном объёме уплачивают взносы, то ему начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты. Период просрочки платежа начинается с 31-го дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.