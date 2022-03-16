Норильчанам напоминают о правилах безопасного пользования газом в быту

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) — это взрывопожароопасная смесь, которая тяжелее воздуха. Она скапливается в непроветриваемых местах. При высоких её концентрациях в замкнутом пространстве содержание кислорода в воздухе уменьшается, из-за чего может наступить удушье. При неполном сгорании газа в связи с недостаточностью воздуха образуется угарный газ, который вызывает острое отравление, потерю сознания, в худшем случае — летальный исход. При попадании жидкой фазы на открытые участки тела происходит обморожение.

При получении баллона с СУГ потребитель должен удостовериться в исправности баллона, отсутствии следов повреждений, наличии на баллоне паспорта (таблички) с указанием действующего срока эксплуатации, надписи «Пропан», заглушки и герметичности баллона.

Транспортировка

При перевозке одиночных баллонов заглушки должны быть навинчены, колпаки навёрнуты (для 50-литровых баллонов). Колпак — это неотъемлемая часть баллона при перевозке. Заглушку и колпак можно приобрести у продавца в обменном пункте. Запрещается перевозить баллоны без применения устройств, предохраняющих баллон от перемещений и ударов о посторонние предметы, совместно с другими легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а также в салоне легкового автомобиля. Баллоны следует грузить поперёк кузова автомашины, надёжно закрепив.

Во время транспортировки запрещается курить, пользоваться огнём, оставлять транспортное средство без присмотра, а также оставлять баллоны под присмотром несовершеннолетних. При перевозке необходимо соблюдать ПДД, ограничивать скоростной режим, исключать резкие торможения и ускорения, соблюдать дистанцию, не производить резких манёвров.

Запрещается останавливать транспортное средство с баллоном возле мест массового скопления людей, проведения работ с применением открытого огня, сварочных и иных опасных работ.

Погрузку и выгрузку баллона необходимо осуществлять осторожно. 50-литровый баллон разрешается перемещать перекатыванием на башмаке, придерживая его за предохранительный колпак, 27-литровый и меньшего объёма — захватом за воротник баллона. Запрещается перемещать баллон запорным устройством вниз.

Хранение и эксплуатация

В случае обнаружения запаха газа, его незначительной утечки необходимо соблюдать все меры безопасности. В этом случае следует затянуть маховик вентиля и транспортировать неисправный баллон в обменный пункт. При отсутствии такой возможности необходимо отнести негерметичный баллон в подветренную сторону на расстояние не ближе 100 м от зданий, покинуть это место и не допускать к нему посторонних, а самое главное — вызвать аварийную газовую службу по телефонам 04, 104.

Установка баллонов со сжиженным газом в цокольных, подвальных и подземных помещениях, а также в помещениях жилых зданий высотой более двух этажей не допускается. Запрещается их хранение в гаражах, мастерских, сараях, а также под прямыми солнечными лучами.

Запрещается хранить баллоны СУГ внутри жилых домов. Исключением может стать один баллон, подключенный к газовой плите заводского изготовления, объёмом, допускаемым правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

Запрещается установка баллона на расстоянии:

– ближе одного метра от радиатора отопления, других отопительных приборов и печей;

– менее одного метра от электросчётчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования;

– пяти метров от источника тепла с открытым огнём; нельзя допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.

Не допускать установку неисправного баллона с признаками утечки газа (проверять на герметичность путём нанесения мыльной эмульсии на места присоединения редуктора к баллону, шланга к редуктору, вентиль (клапан), кран плиты).

Установку/снятие баллона производить с открытой форточкой, при исправной газобаллонной установке и газоиспользующем оборудовании.

В зимний период, при температуре воздуха ниже минус 20 градусов, запрещается подключать газовый баллон, принесённый в помещение с улицы. Необходимо выдержать баллон в течение 30 минут при комнатной температуре и только после этого подключать его к газоиспользующему оборудованию.

Необходимо закрыть вентиль на пустом баллоне, выжечь газ через горелку, закрыть краны у газового прибора, отсоединить баллон от регулятора давления, навернуть на штуцер вентиля заглушку с прокладкой, установить на вентиль защитный колпак, вынести баллон наружу.

Произвести проверку заполненного баллона на улице, для чего снять защитный колпак с баллона, убедиться в исправности баллона и вентиля, проверить уплотнение штока клапана, нанести мыльную эмульсию на вентиль, снять металлическую заглушку и также нанести мыльную эмульсию на штуцер с резьбой. Запрещается применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

Установить баллон и укрепить его, навернуть гайку регулятора давления на штуцер вентиля с обязательной установкой прокладки, проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией при открытом вентиле баллона и закрытых кранах на газовом приборе. Открыть кран на плите, произвести розжиг горелок газовых приборов и убедиться в правильности горения газа.

Во время замены баллонов запрещается производить работу в присутствии посторонних лиц, пользоваться открытым огнём, курить, включать и выключать электроприборы, пользоваться ударным инструментом при откручивании колпаков и заглушек, производить какой-либо ремонт баллонов и вентилей.

Запрещается открывать маховик вентиля баллона до упора во избежание его выхода из строя, разрешается открывать до момента первого сопротивления, не увеличивая усилия руки.

Запрещается закрывать вентиляционные решётки и заклеивать форточки в помещениях, где имеются газовые приборы.

Запрещается оставлять работающие газовые приборы без присмотра, пользоваться газовыми плитами для отопления помещений, сушки одежды, использовать газ и газовые приборы не по назначению.

Перед входом в подвалы, погреба, подполья и технические этажи до включения электроосвещения или зажигания огня необходимо убедиться в отсутствии загазованности указанных помещений.

Запрещается допускать к применению газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Потребитель обязан ежегодно проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в специализированной организации, обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов. Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская её загрязнения (особенно горелок).

При появлении запаха газа во время эксплуатации баллона необходимо:

- незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения;

- если баллон находиться на кухне, а запах газа после проветривания присутствует, то необходимо отсоединить регулятор давления, вынести баллон из помещения на улицу и предпринять вышеуказанные действия;

- в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электронный звонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);

- не зажигать огонь, не курить;

- принять меры по эвакуации людей из загазованной среды;

- покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа в аварийную газовую службу (04, 104).

ПОМНИТЕ! От соблюдения указанных правил зависят жизни и здоровье ваши и ваших близких. Поместите памятку рядом с газоиспользующим оборудованием в доступном для чтения месте. Заключение договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования является обязанностью собственника квартиры и позволит избежать возможных негативных последствий.