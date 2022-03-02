Норильчанам напоминают о правилах поведения на льду

При выходе на лёд необходимо помнить:

— ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);

— нельзя отпускать детей на лёд без присмотра;

— не следует проверять прочность льда ударом ноги, для этого можно использовать полено или лыжную палку; если после удара покажется вода, нужно немедленно отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь; точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нём трещин;

— при переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами;

— при наличии груза нужно повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от него при необходимости;

— при групповом переходе водоёма необходимо соблюдать расстояние в 5–6 метров друг от друга;

— на замёрзший водоём необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20—25 метров с большой глухой петлёй на конце и грузом (груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее ухватиться за шнур);

— одна из самых частых причин трагедий на водоёмах — алкогольное опьянение: люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Если человек провалился в воду:

— не следует поддаваться панике;

— нельзя наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;

— следует широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;

— нужно опереться локтями на лёд и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на прочную поверхность, а затем без резких движений ползти как можно дальше от опасного места;

— обязательно нужно звать на помощь;

— удерживаясь на поверхности воды, надо стараться тратить на это меньше физических усилий;

— находясь на плаву, следует держать голову как можно выше над водой.