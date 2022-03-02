Норильчанам напоминают о правилах поведения на льду
Норильчанам напоминают о правилах поведения на льду
При выходе на лёд необходимо помнить:
— ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
— нельзя отпускать детей на лёд без присмотра;
— не следует проверять прочность льда ударом ноги, для этого можно использовать полено или лыжную палку; если после удара покажется вода, нужно немедленно отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь; точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нём трещин;
— при переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами;
— при наличии груза нужно повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от него при необходимости;
— при групповом переходе водоёма необходимо соблюдать расстояние в 5–6 метров друг от друга;
— на замёрзший водоём необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20—25 метров с большой глухой петлёй на конце и грузом (груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее ухватиться за шнур);
— одна из самых частых причин трагедий на водоёмах — алкогольное опьянение: люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Если человек провалился в воду:
— не следует поддаваться панике;
— нельзя наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;
— следует широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
— нужно опереться локтями на лёд и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на прочную поверхность, а затем без резких движений ползти как можно дальше от опасного места;
— обязательно нужно звать на помощь;
— удерживаясь на поверхности воды, надо стараться тратить на это меньше физических усилий;
— находясь на плаву, следует держать голову как можно выше над водой.