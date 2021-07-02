Норильчанам напоминают о правилах пожарной безопасности в тундре

Основными причинами возникновения пожара могут стать: непотушенная сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, сжигание мусора вблизи тундры. Но главным потенциальным источником природных пожаров является костёр. В ряде случаев пожары становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы.

Чтобы избежать катастрофы необходимо помнить о том, чего ни в коем случае нельзя делать в тундре:

- бросать на землю горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костёр в густых кустарниках, под низкосвисающими кронами деревьев, вблизи сухой травы и торфяников;

- оставлять в тундре самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- разводить костёр при введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима, а также в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

- оставлять костёр горящим, покидая стоянку.

Если вы вдруг оказались вблизи очага пожара в тундре или на торфянике, то незамедлительно предупредите находящихся поблизости людей о необходимости покинуть опасную зону. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоёма. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой. Оказавшись в открытом пространстве, старайтесь дышать, наклонившись к земле — там воздух менее задымлён, рот и нос при этом следует прикрыть ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования город Норильск по телефонам: 112, 22-33-38, 22-33-39, оставьте ваш контактный номер для обратной связи.

Также стоить запомнить, что пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлёстывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. Необходимо помнить, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. При тушении действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду своих спутников.