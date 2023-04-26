Норильчанам напоминают о прохождении диспансеризации по ОМС

Быть здоровым – это значит регулярно обследовать свой организм, относиться бережно к себе и своему здоровью. Помочь в этом призвана диспансеризация.

В 2023 году выделены две основные цели диспансеризации:

- раннее выявление болезней системы кровообращения (в первую очередь ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний), злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких. То есть тех хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности;

- выявление и коррекция основных факторов риска заболеваний: высокого артериального давления, повышенного уровня холестерина и глюкозы в крови, курения и пагубного потребления алкоголя, нерационального питания, низкой физической активности, избыточной массы тела.

Бесплатную диспансеризацию могут пройти все застрахованные в системе ОМС граждане:

- с 18 до 39 лет каждые три года;

- с 40 лет, а также в отношении отдельных категорий граждан – ежегодно.

Диспансеризация – это комплекс диагностических мероприятий, которые проводятся с целью раннего выявления признаков хронических заболеваний и рисков их развития. Обследования позволяют на ранней стадии выявить заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный диабет.

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 представляет собой дополнительный набор медицинских услуг. В первую очередь обследования необходимы тем гражданам, которые страдают хроническими заболеваниями, переболевшим коронавирусной инфекцией (спустя 60 дней после выздоровления). Кроме того, углубленную диспансеризацию могут провести по инициативе гражданина, в медицинской карте которого нет сведений о перенесенном COVID-19.

По результатам диспансеризации пациент может быть взят под диспансерное наблюдение, направлен на специализированную или высокотехнологичную медицинскую помощь.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», непосредственно в поликлинике по месту прикрепления или через электронную регистратуру. Для прохождения диспансеризации необходимы паспорт и полис или выписку о полисе ОМС, их нужно взять с собой на приём. Обследования проводят в поликлинике по месту прикрепления.

По вопросам прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, записи к врачу всегда можно обратиться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, или позвонить на телефон доверия «Право на здоровье» 8-800-700-00-03 (круглосуточно, бесплатно).