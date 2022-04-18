Норильчанам напоминают о возможности оформления пособия на детей школьного возраста

Такую помощь могут получить:

– многодетные семьи;

– семьи, в которой оба родителя — инвалиды;

– неполные семьи, в которой родитель — инвалид, совместно проживающий с ребёнком (детьми).

Ежегодное пособие назначается и выплачивается один раз в течение календарного года. Его размер в 2022 году с учётом районного коэффициента составляет 3415 рублей на каждого школьника.

Для оформления пособия необходимо собрать пакет документов:

– паспорт;

– свидетельство о рождении ребёнка;

– справка об обучении;

– свидетельство о регистрации по месту жительства;

– решение суда об установлении факта проживания заявителя на территории Красноярского края - в случае отсутствия регистрации по месту жительства;

– справка об установлении инвалидности родителя;

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя.

Заявление можно подать в клиентскую службу управления социальной защиты:

– в Центральном районе - ул. Советская, 14;

– в Талнахе - ул. Полярная, 7;

– в Кайеркане — ул. Шахтерская, 9а.

График приёма: понедельник – четверг - с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00. Записаться на приём можно по телефону 46-14-41 или на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края в разделе «Запись на приём». Также подать документы можно в Многофункциональном центре и через краевой портал государственных и муниципальных услуг.