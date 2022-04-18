Норильчанам напоминают о возможности оформления пособия на детей школьного возраста
Норильчанам напоминают о возможности оформления пособия на детей школьного возраста
Право на ежегодное пособие имеет один из родителей, имеющий постоянное место жительства на территории Красноярского края.
Такую помощь могут получить:
– многодетные семьи;
– семьи, в которой оба родителя — инвалиды;
– неполные семьи, в которой родитель — инвалид, совместно проживающий с ребёнком (детьми).
Ежегодное пособие назначается и выплачивается один раз в течение календарного года. Его размер в 2022 году с учётом районного коэффициента составляет 3415 рублей на каждого школьника.
Для оформления пособия необходимо собрать пакет документов:
– паспорт;
– свидетельство о рождении ребёнка;
– справка об обучении;
– свидетельство о регистрации по месту жительства;
– решение суда об установлении факта проживания заявителя на территории Красноярского края - в случае отсутствия регистрации по месту жительства;
– справка об установлении инвалидности родителя;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя.
Заявление можно подать в клиентскую службу управления социальной защиты:
– в Центральном районе - ул. Советская, 14;
– в Талнахе - ул. Полярная, 7;
– в Кайеркане — ул. Шахтерская, 9а.
График приёма: понедельник – четверг - с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00. Записаться на приём можно по телефону 46-14-41 или на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края в разделе «Запись на приём». Также подать документы можно в Многофункциональном центре и через краевой портал государственных и муниципальных услуг.