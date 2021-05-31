Норильчанам напоминают об обязанности уплачивать взносы за капремонт

Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации Норильска разъясняет, что данный платёж является ежемесячным и обязательным. Размер взноса в многоквартирных домах с лифтом составляет 11,57 рублей за кв. м, а в домах без лифта — 11,13 рублей за кв. м Кроме того, размер платы напрямую зависит от площади квартиры, но не связан с количеством людей, прописанных в жилом помещении.

Рассчитать ежемесячную стоимость уплаты можно по следующей формуле: общая площадь помещения (кв. м) умножается на минимальный размер взноса в рублях за один квадратный метр.

Например, если собственник проживает в многоквартирном доме, оборудованном лифтом, и площадь квартиры составляет 56,6 кв. м, то сумма ежемесячного платежа будет такой: 56,6 кв. м * 11,57 рубля = 654,86 рубля.

Следует отметить, что собственники, которые несвоевременно и (или) не полностью оплачивают взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.