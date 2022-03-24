Норильчанам напоминают об опасности выхода на тонкий лёд

Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий.

Любителям подлёдного лова стоит помнить, что:

– не следует пробивать несколько лунок рядом;

– опасно собираться большими группами в одном месте;

– не стоит ловить рыбу возле промоин;

– обязательно нужно запастись верёвкой длиной 12-15 метров.

Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причём поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров.

Довольно редко лёд проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим следам.

Если лёд все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки, лечь на живот и выбираться на берег полыньи. Затем ползти дальше от опасной зоны. Двигаться нужно обязательно в ту сторону, откуда вы пришли. Наиболее правильно выбираться на лёд путем перекатывания со спины на живот.

Самое главное — сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счёт воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо сразу же, пока ещё не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни.

Если кто-то на ваших глазах провалился под лёд, помощь должны оказывать не более двух человек. Нужно лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, верёвку, ремень или шарф. Если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги.

Спасённого из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.

Если человек самостоятельно выбрался на лёд, ему нужно откатиться от пролома и ползти в ту сторону, откуда он шёл. Несмотря на то, что холод и сырость толкают бежать и согреться, следует быть осторожным до самого берега. Снимите с себя всю одежду, отожмите, наденьте снова, пусть даже замёрзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело это для вас ни было. Если вы начали дрожать, это очень хороший признак – организм согревается.