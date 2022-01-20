Норильчанам напомнили о важности вакцинации и ревакцинации против коронавируса

В Норильске ожидается пятая волна коронавируса, и недостаточный уровень вакцинации населения грозит очередным всплеском заболеваемости.

Показатели ревакцинации в городе также не дотягивают до необходимого уровня.

– Учитывая, что массовая вакцинация в городе началась в январе прошлого года, к сегодняшнему дню численность привившихся повторно должна составлять около 50% от первично вакцинированных. Если говорить в цифрах, то это порядка 39 тысяч человек. Однако сегодня ревакцинировались только 8432 горожан. В текущей эпидобстановке это очень маленький показатель. Ревакцинацию необходимо проходить через полгода, для того чтобы ещё раз напомнить организму о том вирусе, с которым он может встретиться, — пояснил руководитель Территориального отдела в Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе.

Также он добавил, что QR-коды юридически действительны в течение года, однако они не защищают от болезни. Потому Коба Иосифович убедительно просит норильчан ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и не пренебрегать первичной вакцинацией и ревакцинацией. Ведь по истечении шести месяцев уровень титра вируса в организме уменьшается, из-за чего иммунитет ослабевает.

Напомним, что первичная вакцинация в Норильске проводится только двухкомпонентными вакцинами — «Спутник V», «Ковивак», «ЭпиВакКорона». Ревакцинация осуществляется препаратом «Спутник Лайт» либо другими вакцинами от коронавируса по желанию пациента или по рекомендации врача.

На сегодня в Большом Норильске действуют шесть прививочных пунктов:

– в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, Солнечный пр., 7а, и ул. Кирова, 19;

– в Талнахе: ул. Маслова, 5, 7;

– в Кайеркане: ул. Надеждинская, 11;

– в Снежногорске: Снежногорское территориальное отделение норильской межрайонной больницы № 1.

Все пункты работают с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00 и в субботу — с 09.00 до 16.00. Вакцинация проходит как по предварительной записи, так и по живой очереди.

– Помимо этого, огромное значение имеет ПЦР-тестирование. С прошлого года ежедневно в лаборатории на базе детской межрайонной больницы проходит тестирование всех прибывающих на территорию города граждан. Во время полёта всем пассажирам раздаются анкеты, которые они потом сдают на паспортном контроле. Далее опросные листы передаются в ситуационный центр, сотрудники которого обзванивают горожан и назначают им прохождения теста в удобное время, — сообщил Коба Кавтеладзе.

Сегодня основная доля тестируемых — взрослое население. Однако это неправильно, ведь вирус в город могут завезти и дети.