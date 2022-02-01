Норильчанам предлагают оценить работу муниципальной власти и предприятий, оказывающих услуги населению

Дать оценку деятельности руководителей органов местного самоуправления и предприятий, работающих в сферах организации транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог, оказания жилищно-коммунальных услуг, можно до 31 декабря 2022 года.

Принять участие в опросе можно на официальном сайте Норильск.рф, на едином краевом портале и на стартовой странице информационно-справочных терминалов электронного правительства.

Итоги будут подведены до 1 февраля 2023 года и опубликованы на едином краевом портале «Красноярский край».