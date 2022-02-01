МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанам предлагают оценить работу муниципальной власти и предприятий, оказывающих услуги населению

Норильчанам предлагают оценить работу муниципальной власти и предприятий, оказывающих услуги населению

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Норильчанам предлагают оценить работу муниципальной власти и предприятий, оказывающих услуги населению

Онлайн-опрос проводится с целью повышения результативности работы руководителей в соответствии с указами Президента Российской Федерации и губернатора Красноярского края.

Норильчанам предлагают оценить работу муниципальной власти и предприятий, оказывающих услуги населению

Дать оценку деятельности руководителей органов местного самоуправления и предприятий, работающих в сферах организации транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог, оказания жилищно-коммунальных услуг, можно до 31 декабря 2022 года.

Принять участие в опросе можно на официальном сайте Норильск.рф, на едином краевом портале и на стартовой странице информационно-справочных терминалов электронного правительства.

Итоги будут подведены до 1 февраля 2023 года и опубликованы на едином краевом портале «Красноярский край».

Фото Ирина Яринская
1 февраля в 17:14 230
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