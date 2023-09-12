Норильчанам предлагают пройти цифровой диктант

Пройти диктант можно будет с 29 сентября по 15 октября. Диктант будет состоять из тестирований, разработанных с учётом разных возрастов участников. Каждое тестирование включает четыре блока, посвящённые основам цифрового потребления, цифровым компетенциям, безопасности и новым технологиям.

Из нововведений — в этом году участники смогут пройти не только онлайн-тестирование, но и посетить региональные офлайн-площадки, оборудованные всем необходимым для проверки знаний.

На следующий день на сайте проекта участники акции сделают работу над ошибками.

Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.

Напомним, «Цифровой диктант» – Всероссийская акция по проверке знаний в области цифровой грамотности. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Организаторами выступают РАЭК, АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт при поддержке Минцифры России.