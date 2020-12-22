Норильчанам предлагают узнать свой потенциал к предпринимательской деятельности

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Красноярском крае желающие могут узнать свой потенциал к предпринимательской деятельности. Пройти тест можно в онлайн-формате по ссылке - https://moibiz24.ru/test.

Кроме того, предприниматели Красноярского края в возрасте до 56, а также будущие предприниматели от 14 лет могут принять участие во Всероссийском турнире по предпринимательским компетенциям «Создай свой бизнес». Главная цель турнира - содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории РФ. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке - https://moibiz24.ru/Turnir. Победителей турнира ждут ценные призы.