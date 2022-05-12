Норильчанам расскажут, что такое деньги и как ими правильно распорядиться

Проведёт её норильский предприниматель и инвестор Игорь Мальцев, обладающий большим опытом реализации образовательных проектов, инвестирования в цифровые активы и оказания помощи предпринимателям в оптимизации бизнес-процессов, повышении уровня доходов, минимизации затрат, а также построении эффективной коммуникации и создании мотивации в проектных командах.

Он расскажет о том, что сам вкладывает в понятие «деньги» и как сделать так, чтобы ресурсов в жизни человека стало значительно больше. Во время мастер-майнда у каждого слушателя будет возможность обозначить актуальную для его бизнеса задачу и получить рекомендации от норильских предпринимателей.

Лекция состоится 15 мая в 15.00. Продолжительность – два часа. Регистрация открыта https://arnorilsk.timepad.ru/event/2031617/.