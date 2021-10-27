Норильчанам разъясняют порядок рассмотрения обращений граждан

Пунктом 3 статьи 7 данного Закона установлены обязательные требования к обращениям граждан. Так, в обращении, направляемом в электронном виде, гражданин в обязательном порядке должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Согласно пункту 1 статьи 11 Закона № 59-ФЗ в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.