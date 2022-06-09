Норильчанам разъяснили, что такое государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства - ГИС ЖКХ

На сайте ГИС ЖКХ информация размещается органами местного самоуправления, исполнителями жилищно-коммунальных услуг, а также ресурсоснабжающими организациями. Для авторизации на данном ресурсе необходимо иметь учётную запись на портале «Госуслуги». На сайте можно:

– узнать о состоянии расчётов и задолженностях;

– внести показания индивидуальных приборов учёта;

– получить информацию о планируемых проверках и ремонтах;

– узнать о плановых отключениях воды или электроэнергии;

– проверить тарифы и получаемые услуги;

– оплатить счета;

– пожаловаться на некачественные услуги.

Зимой на адрес администрации города поступают многочисленные обращения граждан по поводу периодичности вывоза снега с придомовых территорий, уборки подъездов и так далее. Управляющая организация, обслуживающая дом, размещает на сайте ГИС ЖКХ договор управления многоквартирным домом. В нём содержится перечень и периодичность всех работ, выполняемых в многоквартирном доме. Эту информацию пользователи могут получить без регистрации, она находится в открытом доступе. Также норильчане смогут найти общие сведения о МКД, включая год постройки и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, серию и тип постройки, сведения о лифтах и их количестве, количестве квартир и нежилых помещений. Также в перечень сведений входят общая площадь дома, площадь жилых (квартир) и нежилых помещений, площадь земельного участка, на котором расположен дом, общая площадь помещений общего имущества, данные о конструктивных элементах дома (тип крыши, фундамента, стен). Что касается коммунальных услуг, то УК размещает на сайте информацию о коммунальных услугах, предоставляемых исполнителем в конкретном доме, сведения о типах инженерных систем, сведения о наличии общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов, даты их ввода в эксплуатацию и даты очередной поверки.

На сайте ГИС ЖКХ можно также найти сведения о капитальном ремонте, проведённых общих собраниях жильцов, информацию о выполненных работах по содержанию общего имущества. Кроме того, здесь можно посмотреть отчёты по управлению многоквартирным домом. Они размещаются в виде файлов, которые можно сохранить и узнать, какие работы и по какой стоимости были выполнены управляющей организацией за определенный период.