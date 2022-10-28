Норильчанам напоминают, как уберечься от мошенников

Сегодня наиболее распространённым способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный и представляется работником банка или службы безопасности банка. Мошенники предупреждают пострадавших о том, что с их счетов кто-то пытается списать деньги или по счетам и картам совершаются подозрительные операции. При этом злоумышленники обращаются к гражданам по имени и отчеству и могут обладать некоторой информацией по банковским счетам, что вводит в заблуждение граждан и заставляет полностью довериться собеседнику.

Далее злоумышленники путем обмана пытаются убедить жертву в том, что для сохранности финансов незамедлительно следует перевести их на «безопасный счёт». Или же для отмены подозрительных операций побуждают сообщить им реквизиты банковских карт: номер банковской карты или последние четыре цифры номера, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трёх-четырёх цифр, а также СМС-коды подтверждения списания денежных средств.

Полицейские обращаются к гражданам: проявляйте бдительность! Помните, что противостоять мошенникам возможно лишь повышенным вниманием и осторожностью при проведении любых финансовых операций по своим банковским картам и счетам. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила безопасного поведения и обязательно довести до родных и близких следующую информацию:

- ни под каким предлогом не следует сообщать незнакомым лицам сведения о ваших банковских счетах и картах (данные о владельце и сроках действия, а также коды безопасности, в том числе и приходящие в СМС-сообщениях);

- не стоит принимать предложения от неизвестных и выполнять их инструкции по подключению каких-либо услуг (мобильный банк, СМС-банк, «повышенные меры безопасности»). Если в этих услугах действительно появилась необходимость, обратитесь в офис вашего банка;

- внимательно следите за операциями с вашими деньгами на счету. В случаях появления подозрительной активности обратитесь в ближайший офис банка или по телефону горячей линии (номер обычно указывается на самой пластиковой карте).