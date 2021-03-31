Норильчане - участники Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат по 50 тысяч рублей

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о том, что все участники ВОВ получат дополнительную выплату в размере 50 тысяч рублей в честь Дня Великой Победы.

«К сожалению, с каждым годом ветеранов становится всё меньше. Сегодня их в крае порядка 10 тысяч, а непосредственных участников сражений - не многим более 400. Дают о себе знать и преклонный возраст, и здоровье. Считаю, что наш общий долг - максимально их поддержать. Я принял решение о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей всем участникам и инвалидам войны. Несовершеннолетние узники концлагерей получат по 10 тысяч рублей, не останутся без внимания и другие категории», - заявил глава региона.

Единовременная выплата будет начислена из краевого бюджета.