Норильчане активно оформляют посылки дистанционно

За девять месяцев года сотрудники почтовых отделений края приняли более 730 тысяч посылок, из них 230 тысяч отправлений клиенты предварительно оформили через интернет-ресурсы Почты России, что на 22 тысячи больше по сравнению c аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего этим цифровым сервисом Почты России пользуются жители Красноярска и Норильска, а также Ачинского, Канского и Минусинского районов.

Клиенты Почты России могут отправить посылку в любом почтовом отделении Красноярского края и сэкономить при этом время, воспользовавшись специальным онлайн-сервисом. Для этого посылки необходимо оформить и оплатить онлайн на сайте или в мобильном приложении Почты России. Тогда клиенту останется только дойти до ближайшего почтового отделения и передать посылку оператору без очереди.

Еженедельно жители городов и районов края отправляют около двух тысяч предоплаченных и пять тысяч предзаполненных посылок.

Получить более подробную информацию о сервисах упрощенной отправки можно на сайте Почты России или по телефону контактного центра 8-800-1-000-000.