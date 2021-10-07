Норильчане активно оформляют посылки дистанционно
Норильчане активно оформляют посылки дистанционно
Еженедельно жители Красноярского края дистанционно оформляют более семи тысяч посылок.
За девять месяцев года сотрудники почтовых отделений края приняли более 730 тысяч посылок, из них 230 тысяч отправлений клиенты предварительно оформили через интернет-ресурсы Почты России, что на 22 тысячи больше по сравнению c аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего этим цифровым сервисом Почты России пользуются жители Красноярска и Норильска, а также Ачинского, Канского и Минусинского районов.
Клиенты Почты России могут отправить посылку в любом почтовом отделении Красноярского края и сэкономить при этом время, воспользовавшись специальным онлайн-сервисом. Для этого посылки необходимо оформить и оплатить онлайн на сайте или в мобильном приложении Почты России. Тогда клиенту останется только дойти до ближайшего почтового отделения и передать посылку оператору без очереди.
Еженедельно жители городов и районов края отправляют около двух тысяч предоплаченных и пять тысяч предзаполненных посылок.
Получить более подробную информацию о сервисах упрощенной отправки можно на сайте Почты России или по телефону контактного центра 8-800-1-000-000.