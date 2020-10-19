Норильчане, будьте осторожны

39-летняя норильчанка стала жертвой мошенника. По данным полиции, женщине поступил звонок от потенциального покупателя, который хотел приобрести её машину, объявление о продаже которой было опубликовано на сайте продаж. В ходе разговора мужчина предложил внести предоплату. Далее пострадавшая пошла к банкомату и, действуя по инструкции злоумышленника, позволила ему снять со своего счёта 98 тысяч рублей.

На данный момент по факту мошенничества ведётся расследование и возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».

Полиция настоятельно рекомендует гражданам ни в коем случае не доверять лицам, пытающимся заставить выполнить какие-либо манипуляции с банковскими счетами, их требуют выполнять только злоумышленники, рассчитывающие на лёгкое обогащение за счёт доверчивых граждан. Будьте внимательны и предупредите о подобном способе обмана своих близких и знакомых. Если вы стали жертвой мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.