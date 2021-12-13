Норильчане чаще большинства жителей региона возвращают товары в интернет-магазины через Почту России

В период предновогоднего онлайн-шопинга покупатели интересуются способом возврата не подошедших товаров, отмечают в Почте России. Для возврата заказа необходим только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. На порядок сокращено время оформления возврата, которое теперь составляет менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении.

Многие покупатели уже оценили преимущества услуги «Легкий возврат»: объем услуги в крае за 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос в три раза: с 3300 до 9450 возвратов. Чаще всего сервисом пользуются жители Красноярска, Норильска и Железногорска.

Для интернет-магазинов услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки, поскольку снимает основной барьер и нивелирует риски при дистанционном приобретении товара. Для возвратов увеличены максимальные габариты, и теперь Почтой России можно бесплатно вернуть даже небольшую бытовую технику. Для некрупных предпринимателей и самозанятых граждан Почта России предоставляет возможность подключиться к «Легкому возврату» без оформления лишних бумаг, по договору оферты.

Для подключения к услуге «Легкий возврат» у интернет-магазина должен быть заключен соответствующий договор с Почтой России. Оформить его возможно по упрощенной схеме через электронный сервис.

Интернет-магазины, подключённые к услуге «Лёгкий возврат», самостоятельно информируют клиентов о возможностях и сроках возврата покупок на их площадках. Вернуть товар обратно продавцу по упрощенной процедуре можно в адрес более 550 интернет-магазинов, включая OZON, H&M, AliExpress, 220v и др. Воспользоваться услугой можно, следуя инструкциям на сайте Почты России https://www.pochta.ru/support/popular-questions/kak-vernut-tovar или обратившись в службу поддержки 8-800-1-000-000.