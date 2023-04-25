Норильчане ещё могут предложить свою инициативу или проект в рамках форума «Сильные идеи для нового времени»

Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Его основная цель — выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.

Предложить идею можно по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы.

На начальном этапе экспертное сообщество АСИ оценит идеи участников. По итогам отбора будут выделены топ-1000 идей. Далее экспертным советом АСИ будут отобраны топ-200 идей, и к концу мая председатель и бюро экспертного совета АСИ определят топ-100 идей. 10 лучших по итогам отбора инициатив будут представлены президенту России в рамках очной части форума. Также авторы идей, вошедших в топ-листы, получат возможность презентовать свои проекты на мероприятиях, проводимых Фондом Росконгресс, в течение года.